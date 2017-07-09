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وزير التعليم من بنها: إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية

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وزير التعليم من بنها: إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية وزير التعليم من بنها: إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية

التحرير

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم الأحد، إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن الإرهاب لن ينال من ، وهي أقوى من أي أعمال خسيسة وما يحدث يزيدنا إصرارًا، والإرهاب لن يؤثر على المجتمع.

وأضاف "الوزير" خلال مؤتمر صحفي عُقد بجامعة بنها، أنه تم زيادة أعداد المقبولين بالجامعات بمعدل نصف مليون طالب ليصل عدد طلاب الجامعات إلى 2.8 مليون طالب على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هناك 58 كلية جديدة تدخل الخدمة هذا العام باستثمارات 9 مليارات جنيه، قائلًا: إنه "تم زيادة الجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية من 18 إلى 26 جامعة باستثمارات 11 مليار جنيه".

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وتابع "عبد الغفار" بالقول: إن "المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية تتحمل 60% من عبء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين".

 

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التحرير

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