سقوط عصابة نسائية تخصصت في سرقة المارة بمطروح

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - محمد العمدة

ألقت قوات الأمن بمطروح، اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، تخصصن في سرقة المارة بشارع الإسكندرية التجاري.

وكشفت التحريات أن سيدة تدعى "هيام ش."، 40 عاما، سبق اتهامها في 23 قضية (نشل وسرقة)، تتزعم عصابة لسرقة المارة بأسلوب المغافلة بالاشتراك مع "أميرة م."، 21 عاما، و"سعدية ع."، 25 عاما.

شاهد أيضا

وأمكن ضبط المتهمات الثلاثة لاتهامهن بسرقة 250 جنيها وهاتف محمول من موظف يدعى "أحمد ح."، وأرشدن عن مكان المسروقات.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.