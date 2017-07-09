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برلماني: لسنا ضد الإصلاحات في قطاع الكهرباء بشرط عدم تأثيرها على الفقراء

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برلماني: لسنا ضد الإصلاحات في قطاع الكهرباء بشرط عدم تأثيرها على الفقراء برلماني: لسنا ضد الإصلاحات في قطاع الكهرباء بشرط عدم تأثيرها على الفقراء

التحرير

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قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو إئتلاف دعم بمجلس النواب، أن البرلمان لم يتفق مع بخصوص نسبة الزيادة فى الكهرباء، مشيرًا إلى أهمية الإصلاحات الإقتصادية للدولة، ولكن يجب ألا تؤثر أو تضر الطبقات الفقيرة.

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وأوضح رشاد، فى تصريحات لـ "التحرير"، أنه من المفترض أن يكون هناك دراسة لأى زيادات فى الأسعار، بحيث تكون بعيدة تماما عن الفقراء، قائلًا: "الحكومة دائما ننام ونصحي نلاقى كارثة، وهناك قصور فى الأداء الحكومى، وليس هناك أحد ضد الإصلاحات لكن  يجب ألا تؤثر على الشرائح الفقيرة".

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التحرير

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