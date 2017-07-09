شاهدا عيان يكشفان تفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطني بالقليوبية

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استمعت نيابة الخانكة برئاسة أمير ناصف، اليوم الأحد، لأقوال اثنين من شهود العيان بواقعة اغتيال النقيب إبراهيم عزازي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، بمنطقة الجبل الأصفر.

وأكد الشاهدان أن مرتكبي الحادث كانا يرتديان ملابس عادية "غير ملثمين"، ترجلا من دراجة نارية بدون لوحات معدنية تجاه الشهيد، وأطلقا عليه طلقتين في الصدر، ثم رصاصتين في الرأس، مؤكدين أنهما والمارة رشقوا المتهمين بالحجارة، وحاولوا الإمساك بهما، لكنهما لاذا بالفرار.

وأكدت تحقيقات النيابة أن منفذي العمل الإرهابي أطلقا الرصاص على الشهيد من مسافة "صفر"، فيما تم تشكيل لجنة من التوثيق والمعلومات واتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث، واستعجلت النياية تقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للضابط.

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بدوره، قال مصدر أمني مسؤول، إن فريق من الأمن الوطني والعام يفحص عددا من الشقق المستأجر بمنطقة الجبل الأصفر.

كما أكد مصدر بالإدارة العامة لمرور القليوبية، شنَّ حملات مكبرة بمنطقة الخانكة؛ لضبط الدراجات البخارية التي لا تحمل لوحات معدنية في ضوء الأوصاف التي أدلى بها شاهدا العيان أمام النيابة.