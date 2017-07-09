ننشر تفاصيل وشروط طرح الأراضي الجديدة للمستثمرين والمواطنين - صور

مصراوي Masrawy

كتبت- ندى الخولي:

نشرت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، تفاصيل حجز الأراضي الجديدة للمستثمرين والمواطنين.

وأوضحت الهيئة، أنه تم طرح قطع أراضي سكنية بمساحات مختلفة من 209م2 إلى 1500م2 بإجمالي عدد 24024 قطعة أرض سكنية "إسكان اجتماعي، إسكان متميز، إسكان أكثر تميزًا". فضًلًا عن طرح قطع أراضي بمساحات مختلفة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة بنظام البيع والمظاريف المغلقة والشراكة.

وجاءت التفاصيل كالتالي: