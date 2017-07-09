بالصور.. الأهالي عن مستشفى جرجا العام: "الداخل مفقود"

سوهاج - عمار عبدالواحد:

رغم كثرة الوعود التي يُطلِقُها وزراء الصحة، حول تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في كافة المستشفيات العامة والمركزية والقروية، ووحدات صحة الأسرة، المنتشرة على مستوى المحافظات، إلا أن شيئاً من هذه الوعود لم يتحقق في "مستشفى جرجا العام" جنوب محافظة سوهاج، بل تخطى الأمر بحسب عدد من المسؤولين، من نقص في الخدمات إلى إهدار للمال العام، بسبب اغيب أطباء المستشفى عن العمل في الأوقات الرسمية، وتقاضيهم مرتبات شهرية.

وتعاني مستشفى جرجا العام، من إهمال طبي شديد، يهدد حياة روادها من المرضى الذين لجئوا إليها لقلة ذات اليد، وسوء أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، بالإضافة إلى غياب النظافة بطرقات وحمامات المستشفى بشكل يهدد ليس حياة المرضى وفقط، يتخطاهم للموظفين أيضًا، بسبب خطر الإصابة بالأمراض المعدية، التي يكون السبب فيها عدم النظافة، بسبب انتشار النفايات الطبية الخطرة في غير أماكنها المحددة بالمستشفى.

الأهالي أطلقوا على المستشفى "الداخل مفقود والخارج مولود"، لما يحدث من إهمال للمرضى وتعريض حياتهم للخطر، وعدم اهتمام وغياب للأطباء، حيث يفترش المرضى حجرات، وأرضية أقسام المستشفى لعدم قدرتهم ماديًا على الوضع داخل العيادات الخارجية، لارتفاع مصاريفها الباهظة خاصة بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه وتحريك أسعار المواد البترولية.

واشتكى محمود عبدالظاهر، أحد المرضى المترددين على المستشفى من سوء المعاملة داخل المستشفى، وقيامه بشراء بعض المستلزمات الطبية لإجراء خياطة لجرح بقدمه اليمنى، بعد تأكيد الطبيب المعالج له من عدم وجود تلك المستلزمات بالمستشفى.

وقال أبو الحسن جبريل، مريض بقسم الاستقبال بالمستشفى، إنه اشترى بعض الأدوية والمستلزمات الطبية لاستخدامها داخل المستشفى، حيث أنه يعاني من وجود بعض الحصوات بالكلى، مطالبًا بتوفير كافة ما يحتاجه مريض الاستقبال بالمستشفى من أدوية ومستلزمات طبية.

مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، رفض ذكر اسمه، قال لـ"مصراوي"، إنه لا توجد رقابة وإشراف دوري كافي من قبل المفتشين سواء التابعين لمديرية الصحة أو الإدارات الصحية بالمراكز على المستشفيات العامة والمركزية، الأمر الذي يدفع الأطباء والتمريض لعدم الالتزام في العمل وتقديم خدمة طبية جيدة للمرضى، مضيفًا يجب أن يكون هناك إشراف يومي على المستشفيات خاصة العامة والمركزية سواء من الصحة أو مجلس المدينة التابعة له حتى يلتزم الجميع بعمله.

من جانبه قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إنه أحال مدير مستشفى جرجا العام، ورئيس قسم الاستقبال للنيابة الإدارية للتحقيق، الأسبوع الماضي، بسبب سوء تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المترددين على قسم الاستقبال، وعدم تواجد طبيب بقسم الاستقبال، مضيفًا في تصريحاته لـ" مصراوي" أنه أحال أيضًا طاقم الممرضات في المستشفى بالكامل للتحقيق لتغيبهم عن العمل وعدم التزام بعضهم بالزي الرسمي.

وأوضح عبدالمنعم، أنه رصد خلال جولة سابقة له في المستشفى، تدني مستوى العمل والخدمة المقدمة للمرضى فيها، ومستوى النظافة المتدني بالأدوار وأمام الأقسام المختلفة، ووجود بعض الأسرة المشونة وغير المستغلة ووجود مخلفات طبية خطرة خارج الأماكن المخصصة لها، وأمام الأقسام المختلفة ما قد يؤدي إلى انتشار العدوى والأمراض.