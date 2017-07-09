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بالصور.. وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير عزبة "أبو عوف" العشوائية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير عزبة "أبو عوف" العشوائية في بورسعيد

02:47 م الأحد 09 يوليه 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، منطقة عزبة "أبو عوف" بمحافظة بورسعيد عقب إزالة العشوائيات المقامة عليها.

وكان المجلس التنفيذي لبورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان وافق -من حيث المبدأ- على إقامة مشروع سياحي على الأرض الخاصة بعزبة أبو عوف عقب إزالتها، مع طرح فكرة المشروع والأهداف المنتظرة منه على الهيئات المتخصصة لتقديم أفكارها الخاصة بالمشروع، واختيار الأفضل منها، مع عرض نتائج تلك المقترحات والأفكار على مجلس إدارة المنطقة الحرة، لاتخاذ قرار بشأنها، بالإضافة إلى نقل تبعية أرض العزبة إلى صندوق المنطقة الحرة.

وكان وزير الإسكان يرافقه المحافظ اللواء عادل الغضبان، وضعا حجر أساس محطة تنقية المياه بقرية "الكاب" جنوب بورسعيد لدى وصوله إلى المحافظة، ثم تفقد أعمال إنشاء ٤٣ عمارة سكنية بقرية النورس البدلية لعزب هاجوج والاصلاح والجناين العشوائية.

كما تفقد محطة الصرف الصحي بحي الإمارات والمرحلة الثانية من المشروع الاجتماعي، ووضع حجر أساس المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي وحجر أساس إنشاء محطة تحلية لمياه البحر بالغرب.

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