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وزير التعليم العالي: زيادة المخصصات المالية للمستشفيات الجامعية ببنها

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: زيادة المخصصات المالية للمستشفيات الجامعية ببنها

02:40 م الأحد 09 يوليه 2017

وزير التعليم العالي: زيادة المخصصات المالية للمستشفيات الجامعية ببنها

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن المستشفيات الجامعية تتمتع بسمعة طيبة، وتحظى بثقة المواطنين، وأن الوزارة قامت رفعت المخصصات المالية لها، كي تستطيع مواجهة الطلب المتزايد على الخدمة الطبية التي تقدمها للمواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تعالج أكثر من 16 مليون مريض، ويجرى من خلالها 75% من العمليات الجراحية التي يجريها أساتذة الجامعات، بخلاف إجراء 1000 عملية جراحية في اليوم الواحد.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير، يرافقه فيها اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية والدكتور سيد القاضي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعة، وبعض أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة لوضع حجر الأساس لمستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد، حيث تبلغ مساحة الأرض 8800 متر مربع، وتقام الأعمال الإنشائية على مساحة 5500 متر مربع بإجمالي 35000 متر مسطح، ومن المقرر إنشاء مبنى تعليمي أكاديمي لخدمة العملية التعليمية بكلية الطب بالجامعة، بإجمالي مساحة 6 آلاف متر مربع، وتتعاون الجامعة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أعمال البناء، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في بناء المستشفيات.

وافتتح الوزير تجديدات الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي ببنها التى تقام على مساحة إجمالية 500 متر مربع بتكلفة تقدر بمليون و250 ألف جنيه.

وافتتح وزير التعليم العالي، قسم استقبال النساء والولادة المقام على مساحة إجمالية 500 متر مربع بتكلفة مليون 100 ألف جنيه، وافتتاح المبنى الإداري على مساحة 500 متر مربع، ويتكون من سبعة طوابق بإجمالي أربعة آلاف متر مربع، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.

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مصراوي Masrawy

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