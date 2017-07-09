مكافآت مالية للاعبي الأهلي عقب الصعود لربع نهائي دوري الأبطال

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كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين الذين شاركوا في لقاء القطن الكاميروني راحة سلبية من تدريبات الفريق اليوم الأحد، فيما يؤدي باقي اللاعبين المران في السادسة مساء اليوم.

ورفض المدير الفني للفريق منح جميع اللاعبين راحة سلبية نظراً لارتباط الفريق بمباراة دور الثمانية في كأس مصر والمحدد لها الأربعاء المقبل أمام فريق وادي دجلة.

علي جانب أخر, أشار سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ان الفريق يعاني من ضغط كبير؛ بسبب المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر مرورا بلقاء الزمالك في مسابقة الدوري، ووصولا إلى البطولة العربية.

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وأشاد عبد الحفيظ بروح اللاعبين وخبراتهم وانضباطهم مع تعليمات الجهاز الفني في الاستجابة لذلك الجدول المضغوط من المنافسات المحلية والإفريقية والعربية.

وأتم أنه قرر صرف مكافآت مالية للاعبين، وفقا للائحة الفريق الخاصة بالصعود لدور الثمانية في دوري الأبطال الإفريقي، وذلك عقب تخطي عقبة القطن الكاميروني أمس السبت.