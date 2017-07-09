بالصور.. والدة شهيد الفيوم: "راح قبل ما يشوف ضناه"

الفيوم – حسين فتحي:

شهد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، واللواء أحمد حجازي، نائب مدير الأمن، واللواء علاء يحيى مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمد مراد عن وزير الداخلية، ظهر اليوم الأحد، مراسم الجنازة العسكرية التي أقيمت لشهيد حي الصفا بالعريش، المجند "محمد عبدالنبي طايع"، ابن قرية الأعلام بمحافظة الفيوم، الذي راح ضحية تفجير مدرعة كان يستقلها مساء أمس السبت.

وقالت "فاطمة محمد علي رسمي، 67 عامًا"، والدة الشهيد، إن ابنها اتصل بها قبل وفاته بـ5 ساعات، وقال لها "يا أمي أنا في مأمورية 10 أيام، وبعد كدة هنزل أجازتي" .

وقالت الأم: "مين هيرعى ابنك اللي لسة بيتكون في بطن أمه، وفين هتروح مراتك اللي اتجوزتها قبل رمضان، دي شافتك 3 مرات بس، وكانت بتننتظرك كل يوم، منهم لله الكفرة، اللى ميعرفوش ربنا".

وأضافت منى اخت الشهيد، أن الشهيد "محمد" أصغر أخواته، وعمره 22 عامًا، مؤكدة أنه كان على وشك إنهاء خدمته في الأمن المركزي في الأول من يناير 2018.

أما "أية" زوجة الشهيد، قالت إنها اكتشفت حملها منذ أيام قليلة، وأن زوجها الشهيد، اتصل بها أمس الأول، ثلاث مرات على غير عادته، وكان يردد عليها "خلي بالك من نفسك علشان الحمل".

يأتي هذا في حين قال سيد، الشقيق الأكبر للشهيد، إن شقيقه كان مثالًا للشاب المكافح، فكان يقضي إجازته الشهرية في العمل في مخبز بمنطقة حلوان بالقاهرة، ثم يعود لزوجته ليعيش معها حوالي 72 شهريًا.