في جنازة عسكرية مهيبة.. المئات يشيعون جثمان شهيد الأقصر

الأقصر - محمد محروس :

شيع المئات من أهالي محافظة الأقصر، بعد ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد المجند طارق محمد، الذي استُشهد في الحادث الإرهابي الغاشم، الذي استهدف دورية أمنية بالعريش، مساء السبت، لمثواه الأخير.

وخرجت الجنازة من مسجد أحمد النجم وسط مدينة الأقصر، وأقيمت للشهيد جنازة عسكرية وشعبية مهيبة بمشاركة كافة القيادات الأمنية والتنفيذية، ثم توجهت الجنازة إلى قرية نجع الجسور بالطود جنوب المحافظة، ليوارى جثمان الشهيد الثرى بعد تشييعه لمثواه الأخير بمدافن العائلة.

وشارك محمد بدر محافظ الأقصر واللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب.

وانهار أفراد أسرته وأقاربه وأصدقاؤه خلال الجنازة، وخيم الحزن على أرجاء المحافظة، خصوصا قريته التي اكتست بالسواد منذ وصول نبأ استشهاده.

كان المجند طارق محمد، استُشهد في عملية إرهابية استهدفت "قوة أمنية" في منطقة الصفا دائرة قسم رابع العريش مساء السبت، حيث انفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن استشهاد مجندين وإصابة 9 آخرين من قوة قطاع الأمن المركزي.