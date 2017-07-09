خال معاون مباحث المنيا: نشكر رجال الأمن على القصاص للشهيد في أقل من شهر

المنيا - ريمون الراوي:

لقي تاجر مخدرات مصرعه، اليوم الأحد، بعد قتله معاون مباحث ملوي، في حملة أمنية مكبرة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وأكدت مصادر أمنية رفيعة، أن تاجر المخدرات المتورط في واقعة استشهاد النقيب عمرو إبراهيم محمد عبد القادر، معاون مباحث مركز شرطة ملوي بالمنيا، لقى مصرعه بعد مطاردة أمنية وتبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقرية عرب أبو كريم التابعة لمركز ديروط بأسيوط.

وقالت المصادر إنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، استهدفت مأمورية تاجر المخدرات المذكور، الذي بادر بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات لدى استشعاره بها، ما اضطر القوات إلى مبادلته إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرعه، وعثر بحوزته على سلاح ناري وكمية من الذخيرة.

وأشار محمد غلاب، خال الشهيد، في تصريحات صحفية، إلى أنه والأسرة يقدرون جهود رجال البحث الجنائي، لقصاصهم السريع للشهيد عمرو إبراهيم محمد عبد القادر، معاون مباحث مركز شرطة ملوي، في حملة أمنية بالتعاون بين مديريتي أمن المنيا وأسيوط.

كان معاون مباحث مركز ملوي، والذي خرج على رأس مأمورية في 17 يونيو الماضي، لضبط 3 متهمين يتاجرون بالـقراص المخدرة بمنطقة تونه الجبل كانوا يستقلون دراجة نارية، ولدى رؤيتهم للمأمورية أطلق أحدهم الرصاص الحي على معاون المباحث فاستشهد في الحال.

وضبطت أجهزة الأمن المتهم "محمد مبروك"، مقيم بمركز ديروط في محافظة أسيوط، وبحوزته 300 قرص مخدر من عقار الترامادول.