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​"استرداد أراضي الدولة" توجه لجان المحافظات بسرعة فحص طلبات التقنين

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مصراوي Masrawy

​"استرداد أراضي الدولة" توجه لجان المحافظات بسرعة فحص طلبات التقنين

01:50 م الأحد 09 يوليو 2017

كتبت- مروة شوقي:

أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، الالتزام بمعايير التقنين التي تضمنها الدليل الذي اعتمده مجلس الوزراء، وتم توزيعه على المحافظات، متضمنًا خطوات تنفيذ القانون وحماية حقوق الدولة والمواطنين كافة.

وأشار اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، في بيان اليوم، إلى أن طلبات التقنين التي تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية، سيتم فحصها بلجان المحافظات مع ما ستتلقاه من طلبات جديدة ودراستها وإجراء المعاينات الميدانية وتقدير الأسعار الاسترشادية ورفعها مرة أخرى إلى اللجنة لاتخاذ قرارات التقنين.

وأكد اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه تم الانتهاء من وضع الخطة الزمنية لتقييم أراضي الطرق الصحراوية " إسكندرية، والإسماعيلية، والسويس"، مضيفًا: "سيبدأ تنفيذها بالتوازي على جانبي الطريق ووفق معايير محددة في التقييم وتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط وأسعار الأراضي الزراعية".

وفى إطار خطة استثمار الأراضي المستردة، أكد اللواء أحمد رزق، ممثل وزارة الاستثمار باللجنة، تلقى الوزارة حصرًا بالأراضي التي تمثل فرص استثمارية من أربع محافظات حتى الآن.

ولفت رزق، إلى أنه جاري استعجال المحافظات الباقية لضمها إلى الخريطة الاستثمارية التي سينتهي إعدادها أخر الشهر الجارِي لرفعها على موقع الترويج الخاص بالوزارة وإرسالها إلى سفارات مصر بالخارج وعرضها كفرص جيدة على المستثمرين المصريين والعرب.

على صعيد متصل، واصلت اللجنة متابعتها لنتائج إزالة التعديات بالمجاري المائية على مستوى الجمهورية، حيث كشف تقرير لوزارة الري أنه منذ بداية الحملة مارس الماضي تمت إزالة نحو 12 ألف و400 حالة تعدٍ على مجرى النيل. وكانت أكثر المحافظات في الإزالة دمياط والغربية.

وأكد التقرير، وجود 24 ألف حالة آخرى على مجرى النهر من بينها حوالي 17 ألف حالة مأهولة بالسكان وسوف تتخذ معها إجراءات قانونية لاسترداد حق الدولة.

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