شيخ الأزهر: مستعدون لتدريب الأئمة الفرنسيين لمواجهة جميع التحديات والمخاطر

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الأحد، ستيفان روماتيه، سفير فرنسا الجديد بالقاهرة.

وأكد الإمام الأكبر أن مواجهة الفكر المتطرف تحتاج إلى نظرة شاملة ومواجهة فعالة يتعاون فيها الجميع، مع ضرورة إدراك أهمية إعطاء مساحة أكبر من الاهتمام لفئة الشباب وبذل المزيد من الجهد لتوعيتهم بمخاطر التطرف والإرهاب.

وأضاف الطيب، أن الأزهر الشريف حريص على التواصل مع كافة الثقافات والحضارات بهدف ترسيخ السلام ونشر قيم الحوار والتعايش المشترك، موضحًا أن الأزهر لديه مركز ثقافي فرنسي في جامعة الأزهر لتدريس الطلاب اللغة الفرنسية حرصًا منه على الانفتاح على الثقافة الفرنسية.

وأشار إلى أن الأزهر على استعداد لتدريب الأئمة الفرنسيين ضمن برنامج مكثف يتضمن قضية الاندماج الإيجابي في المجتمع، وكذلك كيفية مواجهة التحديات المعاصرة.

من جانبه، أعرب سفير فرنسا لدى القاهرة عن تقديره للجهود التي يبذلها الإمام الأكبر في نشر وسطية الإسلام وإرساء ثقافة السلام والتسامح وقبول الآخر، مضيفًا أن بلاده ترغب في دعم التعاون مع الأزهر الشريف في جميع المجالات العلمية وبخاصة في مجال تدريب الأئمة والدعاة بما يسمح بتبادل التجارب والخبرات التي يمتلكها علماء الأزهر الشريف في مكافحة التطرف والإرهاب.