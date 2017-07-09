«البقالين»: نقاط الخبز تتسبب في إهدار 7 مليارات جنيه

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قالت النقابة العامة لبقالي التموين، إنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة والممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير الخبز لمختلف المواطنين بمختلف المحافظات فى ظل تطبيق المنظومة الجديدة، إستغل العديد من أصحاب المخابز فارق قيمة سعر رغيف خبز "فارق النقاط" وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم بقيمة، لصرفه للمواطنين بــ 10 قروش عن كل رغيف خبز بينما تحاسب الحكومة على 60 قرش للرغيف.

وأكد وليد الشيخ، نقيب البقالين، أنه بسبب فارق سعر رغيف «سلع النقاط» حصل أكثر من 10 % من أصحاب المخابز على 7 مليار جنيه بطرق غير مشروعة الأمر الذى يعد إهدار للمال العام، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكي وحتى الأن، موضحًا أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليار جنيه سنويا.

وطالب الشيخ، الدكتور على المصيلحي وزير التموين، بوقف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين وحماية 30 ألف بقال تمويني وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين، وذلك من خلال محاسبه مستحقي الدعم بسعر 10 قروش للرغيف، بينما يحصلوا على 60 قرشًا هو تكلفة الرغيف الفعلية أو حصولهم على ما يعادل تلك الكمية من الدقيق.

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وانتقد ماجد نادي المتحدث الاعلامي للنقابة، لجوء أصحاب المخابز إلى صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 10 قروش، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرش عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له وهي 5 أرغفة لكل فرد يوميا، بحجة تعرضهم لخسائر ماليه، واصفا ما يحدث بأنه «إهدار للمال العام ومقاسمة البقالين في رزقهم» .

وقال محمود حسونة، أمين عام النقابة، إن العديد من أصحاب المخابز في كافة محافظات الجمهورية وعددهم 43 ألف مخبز يصرفون فارق نقاط الخبز للمواطنين في ظلّ تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز من أجل ترشيد استهلاكه للحصول على سلع غذائية مقابل «العيش الموفر».

وأضاف، أن بعض أصحاب المخابز يطالبون المواطن الراغب في الحصول على السلع من المخبز بتسجيل بيانات بطاقة الخبز الخاصة به بماكينة الصرف الموجودة لديه في المخبز، للتأكيد بأن صرف الخبز ليقوم صاحب المخبز بعد ذلك باسترداد تكلفه إنتاج الرغيف من الحكومة بسعر 60 قرشا وفقا للتكلفة الحالية، رغم حصول المواطن على سلع بقيمة 10 قروش عن كل رغيف فقط.