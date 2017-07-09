وصول آخر رحلات مصر للطيران لموسم العمرة غدا

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تختتم الشركة القابضة مصر للطيران، غدًا الإثنين، موسم عمرة هذا العام، بوصول آخر رحلات الشركة هذا الموسم من الأراضي المقدسة والانتهاء من نقل المعتمرين.

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، 9 رحلات جوية إلى جدة والمدينة المنورة لعودة 2150 معتمرًا، بعدما شهدت رحلات الشركة انتظامَا تامًا من حيث مواعيد السفر والوصول في المطارات المصرية والسعودية ودون تخلف في الحقائب.

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يشار إلى أن موسم العمر بدأ منذ 28 مارس الماضي وامتد حتى 10 يوليو، وبنهاية الرحلات تكون الشركة قد تمكنت من نقل 250 ألف معتمر على متن 1382 رحلة جوية.