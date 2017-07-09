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سليمان وهدان: أنا ضد استمرار الحكومة الحالية ونأمل في تغييرها

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سليمان وهدان: أنا ضد استمرار الحكومة الحالية ونأمل في تغييرها سليمان وهدان: أنا ضد استمرار الحكومة الحالية ونأمل في تغييرها

التحرير

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قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه ضد استمرار الحالية، في ظل السياسات الحالية التي تتبعها ونأمل تغييرها، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم تغييرها بدور الانعقاد الثالث، والمزمع أن يبدأ في شهر أكتوبر المقبل. 

وتابع:" للأسف الشديد هذه الحكومة تعطي وعودا لنا كنواب ثم تعود فيها مرة أخرى، وأخرها ما حدث في رفع المواد البترولية، وكذلك زيادة شرائح الكهرباء للمواطنين".

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وأشار وهدان، فى تصريح لـ"التحرير"،  إلى أن المواطن لا يحتمل رفع أية أسعار في الوقت الحالي، منتقدًا زيادة سعر السولار في الشهر الماضي، والذي ترتب عليه رفع أسعار كافة السلع والمنتجات، لافتًا إلي أن الاصلاح الاقتصادي هو علاج مر ولابد منه، ولكنه يأخذ جرعة جرعة وليس مرة واحدة.

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التحرير

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