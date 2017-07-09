الفريق مهاب مميش يستقبل وفدا من المجلس الثقافي الأمريكي

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استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم ووفدا من المجلس الثقافي الأمريكي برئاسة المهندس طارق سليمان؛ للتعرف على المنطقة الاقتصادية، وما تشهده من مشروعات.

وخلال اللقاء، قدم الفريق مميش خالص شكره للوزيرة والمصريين في الخارج على ما يتم بذله من أجل المساعدة في التعريف بالمنطقة وجذب الاستثمارات إليها، وطالب الحضور بالوقوف حدادا على أرواح شهداء مصر والقوات المسلحة.

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وأكد "مميش" على السعي لإحداث تكامل بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، والاستفادة بأكبر قدر ممكن من حجم التجارة العابرة للقناة بما يعمل على تحويل المنطقة لمركز لوجيستي، وإقامة مشروعات صناعية وتجارية وخدمية على ضفتي القناة.

وأشار "مميش" إلى أن فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية ستشهد ارتفاعا كبيرا عقب الانتهاء من الأرصفة البحرية، والأنفاق في يونيو 2018.

وقام الوفد بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، وزيارة المزارع السمكية، وأعمال إنشاء الأرصفة بشرق بورسعيد، والأنفاق التي تربط شرق وغرب المحافظة