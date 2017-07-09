وزير الإسكان: تسكين 1440 وحدة سكنية بمنطقة الأمل الجديد فى بورسعيد

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مشروع إنشاء 44 عمارة بقرية النورس جنوب بورسعيد، لتسكين أهالى عشوائيات عزب (هاجوج والإصلاح والجناين)، حيث يجرى حاليا تنفيذ 860 وحدة سكنية بمشروع تطوير مناطق هاجوج والإصلاح والجناين بحى الجنوب، وتخطت نسبة التنفيذ 65 %، من إجمالى 1056 وحدة مقرر إنشاؤها بالمنطقة .

وعلى هامش تفقد الوزير الوحدات التى يتم إنشاؤها صرح بأن محافظة بورسعيد من أولى المحافظات التى سيتم الانتهاء فيها من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما ومتابعة مستمرين لسرعة تنفيذ هذا التكليف الرئاسى المهم .

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وأوضح وزير الإسكان: أنه بالنسبة لمشروعات تطوير العشوائيات بمحافظة بورسعيد، فقد تم الانتهاء من تنفيذ وتسكين 1440 وحدة سكنية، بمساحة 64 م2 بمنطقة الأمل الجديد (زرزارة سابقاً) بمشروع القابوطى بحى الضواحى بمرحلتيه الأولى والثانية، وتم الانتهاء من إنشاء 960 وحدة سكنية (40 عمارة)، لخدمة حوالى 3840 نسمة، بمشروع تطوير عشش عزبة أبوعوف بحى الزهور، ويجرى حالياً تسكين الأسر بالعمارات السكنية الجديدة حيث تم تسكين حوالى 32 عمارة، كما تم تنفيذ وتسكين 2136 وحدة سكنية بمشروع زرزارة بحى الضواحى بمرحلتيه الأولى والثانية، ويجرى تنفيذ 624 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة للمشروع، وبلغت نسبة التنفيذ 45 %، ويجرى تنفيذ 860 وحدة سكنية بمشروع تطوير مناطق هاجوج والإصلاح والجناين بحى الجنوب والتى زرناها اليوم، بجانب الانتهاء من تنفيذ 126 وحدة بمشروع سوق الموبيليا المستعملة، وفى انتظار قرار المحافظة لبدء تسليم الوحدات للمستحقين .