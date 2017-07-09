مفاجأة.. الشهيد «منسي» يفوز بقرعة الحج يوم جنازته

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لم يكن العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد صباح أول من أمس الجمعة، في هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، يعلم ما تسوقه إليه أقداره يوم تشييعه إلى قبره شهيدًا للوطن، إذ أعلنت نتائج قرعة الحج لهذا العام، لتفاجئ الجميع بإدراج اسمه على رأس الكشوف الخاصة بالقوات المسلحة.

وقال أحد أصدقاء الشهيد، إن نتائج القرعة الخاصة بالحج هذا العام، التي أعلن عنها، أمس السبت، انتهت باختيار الشهيد منسي ضمن ضيوف الرحمن ووفود الحجيج هذا العام، فوُجِد اسمه على رأس تلك الكشوف.

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وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد الكشوف يوم الخميس، أي ليلة استشهاده، لكن القدر لم يمهله حتى إعلان القرعة بشكل رسمي، لافتًا إلى أنه من المرجح أن يتم الاستعاضة عنه بإيفاد أحد أفراد أسرته للحج بديلًا عنه، عرفانًا من القوات المسلحة بتضحياته من أجل الدفاع عن تراب الوطن ومقدراته.

وكان الآلاف قد شيعوا جثمان الشهيد أحمد منسي إلى مقابر العائلة بمنطقة الروبيكي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ظهر أمس السبت، بعدما أدوا صلاة الجنازة بمسجد التوحيد، على جثمانه الذي حضر من مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة ملفوفًا بعلم مصر، دون أن يغسل تنفيذًا لوصيته، عقب استشهاده ضمن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، التي نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وتصفية أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 عربات، في الوقت الذي تعرضت فيه قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، أسفر ذلك عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة.