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بالصور.. محافظ المنيا يبحث شكاوى وطلبات المواطنين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ المنيا يبحث شكاوى وطلبات المواطنين

01:20 م الأحد 09 يوليه 2017

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المنيا - ريمون الراوي:

واصل عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم الأحد، لقاءات المواطنين، لبحث عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة لخدمتهم، وتنوعت الشكاوى بين مخالفات بناء والتعدي على أملاك الدولة.

وكلّف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة بإزالة جميع مخالفات البناء الواقعة بها، والتصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأكد المحافظ حرصه الشديد على لقاء المواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم من خلال اللقاءات الدورية، لخدمة المواطنين داخل ديوان عام المحافظة أو في اللقاءات الجماهيرية بالمراكز والمدن.

كما كلّف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بفحص عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين، والتي من ضمنها طلب العلاج على نفقة الدولة.

وبحث المحافظ عددًا من الطلبات للحالات الإنسانية، للحصول على مساعدات مادية، ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بفحصها وإبداء الرأي فيها.

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