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السياحة: ارتفاع معدلات الحجوزات الألمانية إلى مصر هذا الصيف

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مصراوي Masrawy

السياحة: ارتفاع معدلات الحجوزات الألمانية إلى هذا الصيف

01:17 م الأحد 09 يوليه 2017

السياحة: ارتفاع معدلات الحجوزات الألمانية إلى مصر هذا الصيف

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت وزارة السياحة، إن منظمو الرحلات الألمان أعربوا عن سعادتهم بحجوزات صيف 2017، مشيرين إلى أن مصر واليونان تعتبران الفائزتان الرئيسيتان في هذه الحجوزات، وذلك وفقا لما نشره موقع FVW الألماني، أبرز المواقع الالمانية المتخصصة في الشأن السياحي.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن معظم منظمي الرحلات السياحية الألمان أكدوا ارتفاع معدلات الحجوزات إلى مصر هذا الصيف، وخاصة فى ظل الأسعار التنافسية التي يمتاز بها المقصد المصري وينافس بقوة من خلالها لاستعادة الحركة السياحية الوافدة اليه، مؤكدين استعادة السياح الألمان الثقة في المقصد السياحى المصري.

وأوضح رئيس شركة توماس كوك الألمانية، أن صيف 2017 سيكون أفضل من العام الماضي، حيث أن الطلب السياحي هذا الصيف أقوى بكثير مما كان عليه.

كما توقع رئيس شركة ألتورس ارتفاع الحجوزات الصيفية بنسبة 4.5٪ هذا الصيف بعد انخفاضها بشكل كبير في العام الماضي.

وأشار الموقع إلى اتفاق منظمو الرحلات السياحية على أن أبرز الوجهات السياحية الفائزة لهذا العام هي: مصر، واليونان وكرواتيا، والبرتغال.

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