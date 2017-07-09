عمرو جمال: الأهلي أثبت أنه الأفضل «بالأرقام وليس بالشعارات»

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كتب: أحمد سعيد، وأحمد شحاتة

أعرب عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على «القطن الكاميروني» أمس السبت، وقاد الأهلي من خلاله إلي دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح جمال أن الأهلي ذهب إلى مكانه الطبيعي بالاستمرار في دوري الأبطال الإفريقي والتأهل للمنافسة على اللقب الذي يطمح دائما لإحرازه من أجل إسعاد الجماهير.

وأشار مهاجم الأهلي إلى ثقته الكبيرة في تحقيق فريقه اللقب هذا الموسم بعد انتهاء موسم محلي مميز، أثبت الأهلي من خلاله أنه الأفضل في مصر بالأرقام وليس بالكلام، والشعارات.

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وعن استعادته ذاكرة التهديف، قال مهاجم الأهلي أن تسجيل الهدفين في مباراة القطن هو ترجمة لمجهود وعمل جماعي للفريق بأكمله، وانه لولا مجهود زملائه ما سجل الهدفين.

وكشف مهاجم الأهلي عن سر الجلسة التي جمعته بالكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، موضحا أنه أخبره بالمشاركة في المباراة قبلها بـ48 ساعة، وأضاف "كلمات البدري وتحديد مهامه لي وثقته فيّ كان لها دور كبير في تركيزي بالمباراة".

وحرص جمال على تقديم التهنئة بالصعود لجماهير الأهلي الوفية بعد المباراة، مشيدًا بدورهم ومؤازرتهم للاعبي الأهلي في كل المحافل متمنيًا تواجدهم في المدرجات من جديد.