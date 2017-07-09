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رئيس الأركان اليمني: الحوثيون نفذوا إعدامات جماعية لعناصرهم

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مصراوي Masrawy

رئيس الأركان اليمني: الحوثيون نفذوا إعدامات جماعية لعناصرهم

01:03 م الأحد 09 يوليه 2017

رئيس الأركان اليمني: الحوثيون نفذوا إعدامات جماعية لعناصرهم

رئيس الأركان اليمني محمد علي المقدشي

القاهرة - (مصراوي):
أعلن رئيس الأركان اليمني محمد علي المقدشي أن الحوثيين نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق عناصرهم الفارين من جبهات القتال في مأرب، وفقا لما بثته قناة "العربية" الأحد.

وأدان المقدشي عمليات الإعدام للجنود الذين تركوا مواقعهم في مديرية المخدرة بمنطقة صرواح بعد أن أدركوا أنهم يقاتلون في معركة خاسرة، متوعدا بمحاكمة قيادات الحوثي على جرائمهم تجاه الشعب اليمني.

وجاءت تصريحات المقدشي، السبت، خلال تفقده مواقع الجيش، في محيط جبل (مرثد) شمال غرب صرواح، بمحافظة مأرب.

عمليات الإعدام التي كشفها المقدشي لم تكن الأولى، فقد سبق وأن كشفت وسائل إعلام يمنية ونشطاء حقوق الإنسان في تعز أن تصفيات جسدية تمت لجنود حوثيين فارين من جبهات القتال بينهم أطفال تعرضوا للقتل أثناء محاولتهم الهروب من المعارك.

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مصراوي Masrawy

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