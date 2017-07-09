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بالصور.. إضراب سائقي خط "سندوب" للمطالبة بزيادة الأجرة في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إضراب سائقي خط "سندوب" للمطالبة بزيادة الأجرة في الدقهلية

12:59 م الأحد 09 يوليو 2017

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الدقهلية- رامي القناوي:

دخل العشرات من سائقي السرفيس بمنطقة سندوب، التابعة لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، في إضراب عن العمل لجميع الخطوط، للمطالبة بزيادة الأجرة الرسمية التي أقرها المحافظ، بواقع 25% بواقعة 125 قرشًا بدلًا من 100 قرش لسيارات السرفيس، عقب إعلان زيادة المنتجات البترولية.

وتسبب إضراب السائقين في تكدس المواطنين، بموقف سندوب العمومي، عقب امتناعهم عن تحميل الركاب، الأمر الذي تسبب في حدوث بعض المناوشات بين المواطنين والسائقين المطالبين برفع الأجرة إلى 150 قرشًا.

وانتقل العقيد ممدوح الحصي، مدير إدارة المرور، والمقدم ودكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، للموقف وسحبوا عددًا من تراخيص السيارات بعد إضراب سائقيها، وقاموا بتحميل السيارات للركاب وسط مطالبات عدد من السائقين برفع الأجرة.

وناشد عدد من المواطنين الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، ومدير المرور بضرورة وضع حد لتصرفات سائقي السرفيس واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.

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