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مصرع طالبين غرقًا بمياه النيل في أسيوط

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مصراوي Masrawy

مصرع طالبين غرقًا بمياه النيل في أسيوط

12:00 م الأحد 09 يوليو 2017

مصرع طالبين غرقًا بمياه النيل في أسيوط

مصرع طالبين غرقًا بمياه النيل

أسيوط - أسامة صديق:
لقى طالبان بالمرحلة الثانوية، اليوم الأحد، مصرعهما غرقًا أثناء استحمامهما بمياه النيل، بمنطقة سلم الملك بشارع الكورنيش بمدينة أسيوط.

كان اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بمنطقة سلم الملك بشارع الكورنيش.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف والإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أن الجثتين إحداهما لشخص يدعى "أحمد. ب"، 16سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، والثانية لصديقه، جار تحديد هويته.

وأشارت التحريات الأولية التي قام بها فريق المباحث، إلى أنه حال قيام الطالبين بالاستحمام بمياه النيل هربًا من حرارة الجو تعمقا في المياه وغرق أحدهما وعند محاولة الآخر إنقاذه غرق هو الآخر.

جرى نقل الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى أسيوط العام، وتحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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