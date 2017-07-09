أخبار عاجلة

الاخبار - لحظة وصول الرئيس السيسى إلي العاصمة التشادية بنجامينا وسط إستقبال حاشد وكبير -
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق" -
عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد عددا من الأسواق​والمجمعات الاستهلاكية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد عددا من الأسواق​والمجمعات الاستهلاكية

11:59 ص الأحد 09 يوليو 2017

  • عرض 8 صورة

    1f23a484c4.jpg

  • عرض 8 صورة

    d099f26f43.jpg

  • عرض 8 صورة

    8452ef587a.jpg

  • عرض 8 صورة

    bc6d536dd6.jpg

  • عرض 8 صورة

    8bab91ba9b.jpg

  • عرض 8 صورة

    cbb868d9f2.jpg

  • عرض 8 صورة

    692306b629.jpg

  • عرض 8 صورة

    84fdd55a6e.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. منقذو شواطئ: ضعف الملوحة وراء تراجع ظهور القناديل بالإسماعيلية

الألبوم التالى

بالصور.. منقذو شواطئ: ضعف الملوحة وراء تراجع ظهور القناديل بالإسماعيلية

أسيوط​ - أسامة صديق:​

حذر المهنس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط،​مسئولي حي شرق من تواجد الباعة الجائلين خارج حدود السوق بمنطقة الحمراء بشكل عشوائي، يتسبب في توقف حركة المرور بطريق التحكم المركزي، وعدم الاهتمام بنظافة السوق المعد​للباعة الجائلين.

جاء ذلك اليوم الأحد، على هامش جولة لتفقد حالة الأسواق وتوافر السلع التموينية والغذائية لدى البدالين التموينين، وشركات البيع بالتجزئة بمدينة أسيوط يرافقه فيها محسن فرغلي صالح، وكيل وزارة .

وطالب محافظ أسيوط،​سرعة إزالة الإشغالات أمام السوق، وفتح الطريق أمام المواطنين لدخوله مع إعادة الباعة إلى المحال التجارية داخل السوق، وعدم خروجهم إلى الشارع الرئيسي مرة أخرى وتكليفهم بإعادة نظافة مدخل السوق، مؤكدًا أنه سيتابع بنفسه انتظام العمل داخل السوق دوريًا.

وطالب المحافظ مسؤولي التموين بتحري الدقة فيما يخص الكشف على السلع الغذائية وعدم الاكتفاء بمراجعة تاريخ الصلاحية، ومراعاة توافر شروط التخزين والحفظ الصحيحة، عقب زيارته لبعض مقار المجمعات الاستهلاكية.

وأصدر المحافظ، خلال الجولة تعليمات مشددة لمسئولي مديرية التموين، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على البداليين التموينيين، للتأكد من صرف المقررات للمواطنين بالسعر المحدد وسد العجز في أي نقص قد يطرأ على بعض السلع.

وشدد ياسر الدسوقي، على ضرورة وضع كافة السلع في أماكن مرئية أمام المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين لذلك وراجع المحافظ مع مفتشي التموين الشهادات الصحية للبائعين وتأكد من تواجد كافة السلع الأساسية من أرز وزيت وسمن، وسأل المواطنين عن السلع التي لا تتواجد باستمرار رغبة في توفيرها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​محافظ أسيوط ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء في النقيب محمد صلاح (صور)

    ​محافظ أسيوط ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء في النقيب محمد صلاح (صور)

    أخبار
  • إحالة 55 موظفا تغيبوا عن العمل للتحقيق في أسيوط

    إحالة 55 موظفا تغيبوا عن العمل للتحقيق في أسيوط

    أخبار
  • إنشاء وحدة للعلاج بالخلايا الجذعية البالغة بمستشفى الإيمان العام في أسيوط

    إنشاء وحدة للعلاج بالخلايا الجذعية البالغة بمستشفى الإيمان العام في

    أخبار
  • استكمال تقنين وضع اليد على أراضي الدولة للجادين في أسيوط

    استكمال تقنين وضع اليد على أراضي الدولة للجادين في أسيوط

    أخبار

إعلان

07bc7f6d8c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

أسعار مستلزمات المدارس 2017 بعد الزيادة الجديدة

أسعار مستلزمات المدارس 2017 بعد الزيادة الجديدة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 17/8/2017