إحالة 29 موظفًا بـ"صحة أسيوط" للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أسيوط - أسامة صديق:

نجحت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، في ضبط وتحرير 42 محضرًا تموينيًّا خلال حملات مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز والأسواق، وإحالة 29 من العاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات بمنفلوط، لعدم تواجدهم في العمل.

صرح بذلك على غلاب، رئيس مركز ومدينة منفلوط.

وقال غلاب في تصريحات صحفية: "إننا نقوم بجولات مفاجئة على الوحدات الصحية والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى المركز للاطمئنان على سير العمل ومدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديريات "الصجة، التموين، الطب البيطري"، لضبط المخالفين والمتعدين على حق وصحة المواطن، والتصدي للمتاجرين في السلع التموينية والحيوية".

وأوضح غلاب، أنه جرى المرور على 39 مخبزًا بمدينة منفلوط والقرى التابعة لها، وتحرير 42 محضرًا تموينيًّا خلال 6 أيام ما بين مخالفة "نقص وزن، وعدم استخدام ميزان، وإغلاق في وقت العمل، وعدم اعلان، وعدم احتفاظ بميزان، ودفاتر بدون أختام"، فضلاً عن المرور على مستودعات بوتاجاز.

وأضاف رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه جرت إحالة 29من العاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق، خلال جولات مفاجئة لمتابعة العمل بها، ومدى استعدادها للحالات الطارئة والاطمئنان على تواجد الأطباء في النوبتجية، ومدى توافر الأمصال وتقديم الخدمات الصحية الجيدة للمرضى بها.