تعرفي على أحدث صيحات طلاء الأظافر في صيف 2017

برلين - (د ب أ):

تشهد موضة ألوان طلاء الأظافر تنوعا كبيرا في صيف 2017، كي تجد كل امرأة ما يناسب ذوقها وأسلوبها؛ حيث يمتد الطيف اللوني من الدرجات الزاهية مثل الأخضر والأزرق وصولا إلى الدرجات الهادئة كدرجات الباستيل، بالطبع إلى جانب اللون الأحمر الكلاسيكي. وإلى جانب الألوان تتألق الأظافر أيضا بالنقوش الجذابة، خاصة النقوش الهندسية.

وقال خبير التجميل الألماني فرانك شيبيرله إن الألوان الساطعة، مثل الأخضر والأزرق والوردي، تتربع على عرش ألوان طلاء الأظافر هذا الصيف، لتمنح المرأة إطلالة مشرقة تشيع أجواء البهجة والمرح السائدة في هذا الوقت من العام.

ألوان المحيط

من جانبها، قالت خبيرة التجميل الألمانية ريتشي كاركوفسكي إن ألوان المحيط، مثل الأزرق والأخضر، تهيمن على موضة ألوان طلاء الأظافر، إلى جانب درجات المرجاني.

وبدورها، أشارت خبيرة التجميل الألمانية فيسنا بياك إلى أن الطيف اللوني لطلاء الأظافر في صيف 2017 يشتمل أيضا على ألوان هادئة مثل درجات التوتي الفاتحة أو درجات الباستيل، والتي تخاطب المرأة، التي ترغب في إطلالة رقيقة غير لافتة للأنظار.

وبالطبع يحافظ الأحمر على مكانته في عالم ألوان طلاء الأظافر باعتباره ملك هذه الألوان، وهو يأتي هذا العام مائلا للبرتقالي

وتشهد أظافر الكروم "Chrome Nails" رواجا كبيرا هذا الموسم، وهي أظافر تتلألأ ببريق الألوان المعدنية كالذهبي والفضي.

نقوش هندسية

وإلى جانب حفلة الألوان، تتألق الأظافر أيضا هذا الصيف بالنقوش، خاصة النقوش الهندسية، والتي يتم تزيين الأظافر بها بواسطة لاصقات توضع على الطلاء.

وللحصول على إطلالة متناغمة تنصح خبيرة التجميل كاركوفسكي بمواءمة لون طلاء الأظافر مع أحد ألوان الملابس، فعلى سبيل المثال يمكن تزيين الأظافر بلون تركواز مع ارتداء جينز ذي مظهر مستعمل، بينما يبدو طلاء الأظافر الأحمر في غاية الروعة عند ارتداء فستان يزدان بنقوش زهور حمراء اللون أيضا.