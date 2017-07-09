في الإمارات.. غرامة ألف درهم على المتجمعين في أماكن حوادث المرور

في الإمارات.. غرامة ألف درهم على المتجمعين في أماك



كتب - هشام عواض:

أكثر ما يميز الحوادث التي تقع في الشارع هو تجمع المارة حول الضحايا مما يعرقل من جهود الإنقاذ وهو ما يؤثر على حياة الضحايا.

وفي الإمارات لوضع حل لهذه المشكلة، حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من تطبيق مخالفة ( عرقلة حركة السير "التجمهر" اثناء الحوادث ) وقيمتها 1000 درهم للحد من التجمهر والوقوف العشوائي للسيارات على الطرق في أماكن وقوع الحوادث المرورية ومنع الاختناقات المرورية في أماكن وقوع الحادث، بحسب جريدة "البيان" الإمارتية.

وقال الرائد عبدالله القبيسي مدير فرع الضبط المروري بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، إن هناك بعض الحوادث التي تقع نتيجة إسراع "الفضوليين" من قائدي المركبات بالوقوف في أماكن الحوادث والفضوليين من المشاة بعبور الطرقات المختلفة إلى مواقع الحوادث، غافلين عن حركة المركبات مما يؤدي إلى تعرضهم إلى حوادث الدهس.

وأضاف "القبيسي"، أن مخالفة الحد من الوقوف في أماكن الحوادث تهدف الى إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني للوصول و إنقاذ الأرواح والذي هو محور عمل مركبات الإنقاذ والاسعاف ومركبات الدفاع المدني الذين يحاولون بكل طاقتهم الوصول إلى مواقع الحوادث المرورية بالسرعة المطلوبة وبدون أي عرقلة مرورية.

وحذر "الفضوليين" الذين يقومون بتصوير أماكن الحوادث المرورية والمصابين، ونشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من أنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية في انتهاك خصوصية المصابين والمتأثرين بتلك الحوادث ونصح الجمهور بتقديم المساعدة الإنسانية للمصابين من خلال عدم التجمهر وتعطيل الجهود المبذولة في عمليات الإنقاذ والإسعاف وتخطيط الحوادث.