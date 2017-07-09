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"القومي للمرأة" ينظم مؤتمرًا لعرض تقرير دراما رمضان

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مصراوي Masrawy

"القومي للمرأة" ينظم مؤتمرًا لعرض تقرير دراما رمضان

12:51 م الأحد 09 يوليه 2017

المجلس القومي للمرأة

كتبت - هاجر حسني:

أعلن المجلس القومي للمرأة تنظيمه، مؤتمرًا صحفيًا لعرض التقرير النهائي الخاص برصد صورة المرأة في الدراما التي تم عرضها خلال شهر رمضان الماضي، وصورة المرأة في الإعلانات وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام، في بيان، إن المجلس شكل لجنة لرصد صورة المرأة في دراما رمضان، وهي لجنة منبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس، وعملت على رصد وإعداد تحليل مضمون دراما رمضان والخروج بتقرير عن كيفية تناولها لقضايا المرأة، وصورة المرأة التي تم إبرازها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض، وذلك بهدف الخروج بمؤشرات يتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي، فضلًا عن تقديم تقرير كامل للمجلس الأعلى للإعلام.

وأضافت عضوة المجلس، أنه تم تشكيل فريق كامل لرصد صورة المرأة في دراما رمضان، ورصد كل الإعلانات بشكل يومي لرصد أي إساءة أو إيحاءات غير لائقة تتناولها الإعلانات، وذلك بالتعاون مع 60 طالبًا وطالبة من طلاب كلية الإعلام جامعة عين شمس المتطوعين كنوع من التدريب.

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