وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال مشروعات نقل سكان العشوائيات​

كتبت- ندى الخولي:

زار مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة لنقل سكان العشوائيات بمناطق عزبة هاجوج والإصلاح و الجناين، إليها.

وقال الوزير إن مشروع إنشاء٤٣ عمارة سكنية بمنطقة النورس بتكلفة إجمالية حوالي 180 مليون جنيه، لنقل سكان عشوائيات مناطق هاجوج والإصلاح والجناين، بجانب الانتهاء من تنفيذ 126 وحدة بمشروع سوق الموبيليا المستعملة، وفي انتظار قرار المحافظة لبدء تسليم الوحدات للمستحقين.

وأكد الوزير، أنه يجري حاليًا تنفيذ 860 وحدة سكنية بمشروع حي الجنوب، وتخطت نسبة التنفيذ فيه 65 %، من إجمالي 1056 وحدة مقرر إنشاؤها بالمنطقة.

أما عن إجمالي مشروعات تطوير العشوائيات بالمحافظة، فقال مدبولي، إنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسكين 1440 وحدة سكنية، بمساحة 64 م2 بمنطقة الأمل الجديد (زرزارة سابقاً) بمشروع القابوطي بحي الضواحي بمرحلتيه الأولى والثانية، بتكلفة حوالي 83 مليون جنيه.

كما أكد الوزيو أنه تم الانتهاء من إنشاء 960 وحدة سكنية (40 عمارة)، لخدمة حوالي 3840 نسمة، بمشروع تطوير عشش عزبة أبوعوف بحي الزهور، ويجري حالياً تسكين الأسر بالعمارات السكنية الجديدة حيث تم تسكين حوالي 32 عمارة.

وأضاف مدبولي: "كما تم تنفيذ وتسكين 2136 وحدة سكنية بمشروع زرزارة بحي الضواحي بمرحلتيه الأولى والثانية، ويجري تنفيذ 624 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة للمشروع، وبلغت نسبة التنفيذ 45 %".

وأعلن مدبولي أنه تتبقى منطقة واحدة هي منطقة حظائر أبو عوف، على أن يبدأ التطوير فيها خلال الشهر القادم وسيتم إنشاء 528 وحدة سكنيه بتكلفة تقديرية 260 مليون جنيه ليصبح إجمالي الوحدات السكنية المخصصة لأهالي العشوائيات في بورسعيد حوالي 6600 وحدة سكنيه بتكلفة تقترب من 1.1 مليار جنيه، قبل إعلان بورسعيد منطقة خالية من العشوائيات غير الآمنة، منتصف ٢٠١٨. ​