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الصين تدرس إنشاء منطقة صناعية صينية في سوريا

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مصراوي Masrawy

الصين تدرس إنشاء منطقة صناعية صينية في سوريا

12:51 م الأحد 09 يوليو 2017

الصين تدرس إنشاء منطقة صناعية صينية في سوريا

بكين- (أ ش أ):

أعلن نائب رئيس الجمعية الصينية العربية للتبادل شين يونج ، أن بكين تبحث خطة لإنشاء منطقة صناعية صينية - سورية على أراضي سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد، عن يونج قوله خلال معرض استثماري حول مشاريع إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب "في الوقت الراهن نبحث بنشاط مع السورية ومع سفارة البلد في الصين، خطة إنشاء منطقة صناعية صينية - سورية".

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية ستتضمن في المرحلة الأولى 150 شركة، فيما يقدر حجم الاستثمار الشامل في المشروع 2 مليار دولار ، ما يمكن أن يوفر 40 ألف فرصة عمل.

وكان وفد من الجمعية زار في شهري أبريل ويونيو عددا من المناطق السورية ، بما في ذلك دمشق وحمص ، بهدف تقييم الأوضاع على الأرض.

والتقى الوفد بعدد من الوزراء السوريين ، الذين أعلنوا أن روسيا والصين وإيران ستتمتع بامتيازات في مرحلة إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب

هذا المحتوى من

Asha

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