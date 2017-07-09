وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمستشفى جامعة بنها التخصصي

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وضع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، حجر أساس مستشفى جامعة بنها الجامعي التخصصي الجديد بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ الإقليم الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها ونواب البرلمان.

وقال الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها: إن "المستشفي الجديد يتم إقامته بالاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، كصرح طبي عملاق، وفقًا لأحدث النظم الهندسية والطبية بتكاليف تتخطى المليار جنيه".

وأضاف "القاضي" أن زيارة الوزير شهدت وضع حجر الأساس لمباني المعامل المركزية بكلية العلوم ببنها ودار الضيافة والمكتبة المركزية و المبنى الجديد لكلية التربية الرياضية ومجمع الكليات الطبية.

كما استمع وزير التعليم العالي لشرح من الدكتور محمود عراقي، عميد كلية الزراعة، حول مشروع المزرعة السمكية والخطط المستقبلية للإنتاج.

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وصرح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالبحث العلمي وخاصة في مجال الزراعه التي تعاني مصر فيه من فقر شديد، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الاهتمام، سواء على المستوى البحثي، أو التعليمي.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزارة وضعت برنامج جديد للارتقاء بكليات الزراعة ومراكز البحوث الزراعية التابعة للوزارة بهدف تطويع إمكانياتها في خدمة القطاع الزراعي بمصر.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطه بحثية لتحسين المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح، واستنباط أنواع جديدة من الأرز، موضحًا أن هذا التوجه يخدم العملية التعليمية من خلال تقديم خريج مؤهل لسوق العمل، وتلبية احتياجات الدولة في هذا القطاع.

ونوه الوزير إلى أن كليات الزراعة بدأت في التحول لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة والمساهمة في مواجهة الغلاء بطرح منتجاتها للسوق المحلي بأسعار التكلفة، كما يتم التوسع حاليًا في إقامة المزارع السمكية لتوفير منتج محلي بأسعار مناسبة.