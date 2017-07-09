إخلاء سبيل المتهمين بتوثيق «متسولة» في عامود ببلبيس

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أمرت محكمة بلبيس الجزئية في الشرقية، بإخلاء سبيل جميع المتهمين في واقعة توثيق سيدة "متسولة" بأحد أعمدة الإنارة بمنطقة أرض علوان - التابعة لدائرة مركز بلبيس.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بقيام عدد من أهالي منطقة أرض علوان التابعة لدائرة المركز، بتوثيق سيدة في أحد أعمدة الإنارة، لمحاولتها خطف طفل.

وبالانتقال، تبين قيام الأهالي بضبط "نبوية.ش.ر.ع" 28 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، سبق اتهامها في قضية سرقة، بعدما تم ضبها بمنزل المدعوة "فاطمة.ر.ش.ع" 21 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بذات الناحية، واتهمتها الأخيرة بمحاولة خطف نجلتها الرضيعة البالغة من العمر 14 يومًا.

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وبمواجهة المتهمة، أنكرت ما نسب إليها من محاولة خطف الطفلة، وأقرت بحضورها إلى مدينة بلبيس للتسول، مشيرةً إلى أنها شاهدت تليفون محمول بصالة منزل المُبلغة، وحينما حاولت سرقته تمكن عدد من أهالي المنطقة بضبطها وربطها بأحد أعمدة الإنارة بالشارع.

وألقى ضباط المباحث، القبض على مرتكبي واقعة ربط المتهمة بعامود الإنارة، وهم كلًا من "أحمد.ح.ز.أ" 30 عامًا، كهربائي، و"فتحي.م.ع" 22 عامًا، سائق توك توك، و"إسماعيل.م.إ" 58 عامًا، موظف بالمعاش، وشقيقه "صبري" 40 عامًا، عامل، و"أحمد.ع.الـ.ر" 22 عامًا، و"عادل.ص.الـ" 24 عامًا، و"محمد.م.أ.أ" 17 عامًا، و"سامح.الـ.ع" 31 عامًا، و"محمود.ف.أ.م" 20 عامًا، و"موسى.إ.م" 22 عامًا، عمال، و"إسلام.ح.أ.م" 26 عامًا، سائق، و"شوقي.م.ش" 31 عامًا، مبيض محارة، و"محمد.ر.ش.ع" 27 عامًا، خراط، (شقيق المُبلغة)، جميعهم مُقيمين بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحال عرضهم على محكمة بلبيس الجزئية، قررت إخلاء سبيلهم، قبل أن يستأنف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، على قرار المحكمة، ويستمر حبس المتهمين حتى أصدر قاضي المحكمة قرارًا برفض الاستئناف.