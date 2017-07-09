موجة حارة جديدة على مصر تصل ذروتها الخميس.. والعظمى غدًا بالقاهرة 38

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة بدأت تدريجيًا في الارتفاع اعتبارًا من اليوم الأحد لتصل ذروتها يومي الخميس والجمعة إلى 39 درجة.

وأشار عبد العال، في تصريح لمصراوي، إلى أن الارتفاع المشهود خلال الأيام القادمة أمر طبيعي في فصل الصيف على عكس باقي الفصول.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة- في بيان لها- أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، و الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة..

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 38

الإسكندرية 25 31

مطروح 24 31

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

بلطيم 24 32

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 39

العريش 22 34

نخل 20 37

طابا 22 38

الطور 26 35

مرسى علم 28 35

الغردقة 29 38

شرم الشيخ 29 39

رفح 21 33

كاترين 19 34

سيوة 23 38

المنيا 25 39

الفيوم 25 39

رأس سدر 26 40

أبوسمبل 27 41

وسط الدلتا 25 37

أسيوط 26 40

سوهاج 27 41

الأقصر 28 41

أسوان 29 43

شلاتين 27 41

حلايب 29 39

الوادى الجديد 27 41

قنا 27 41

نويبع 29 40

السلوم 21 31