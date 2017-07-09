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وزير التعليم العالي: كليات الزراعة بدأت في التحول لخدمة المجتمع (صور)

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: كليات الزراعة بدأت في التحول لخدمة المجتمع (صور)

12:24 م الأحد 09 يوليو 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن كليات الزراعة، بدأت في التحول لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة والمساهمة في مواجهة الغلاء، بطرح منتجاتها للسوق المحلي بأسعار التكلفة، بالإضافة إلى التوسع حاليًا في إقامة المزارع السمكية لتوفير منتج محلي بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، يرافقه الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، مبنى المزرعة السمكية في كلية الزراعة بمشتهر، ووضع حجر الأساس لأول مستشفى تخصصي في محافظة القليوبية، ووضع حجر الأساس لمباني المعامل المركزية، ودار الضيافة والمكتبة المركزية، والمبنى الجديد لكلية التربية الرياضية، ومجمع الكليات الطبية، بالإضافة إلى افتتاح المبنى الإداري الجديد للمستشفى، والتجديدات بكلية العلوم.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة، تتضمن وضع خطة بحثية، لتحسين المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح، واستنباط أنواع جديدة من الأرز، موضحًا أن هذا التوجه يخدم العملية التعليمية، من خلال تقديم خريج مؤهل لسوق العمل، وقادر على تلبية احتياجات الدولة في هذا القطاع.

 

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مصراوي Masrawy

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