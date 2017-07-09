أخبار عاجلة

عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون" -
المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

سقوط لص المساكن في الدرب الأحمر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سقوط لص المساكن في الدرب الأحمر

12:25 م الأحد 09 يوليو 2017

سقوط لص المساكن في الدرب الأحمر

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، عاطل لقيامه بسرقة جهاز كمبيوتر، ومبلغ مالي من مسكن محامي بمنطقة الدرب الأحمر .

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغًا من (حسام.ح، 36 سنة)، محامى، باكتشافه وجود كسر بنافذة الحمام بالشقة سكنه وسرقة حقيبة بداخلها جهاز كمبيوتر "لاب توب" ومبلغ مالي 1000 جنيه، ولم بتهم أو يشتبه في أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، (محمود م، 22 سنة، عاطل)، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1444 لسنة 2015م الخليفة، سرقة مسكن، والمقضي فيها بالحبس شهر.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق ".

بتطوير مناقشته اعترف بسرقة اكسسوارات كمبيوتر عبارة عن ( سى دي روم، برسوسر، 2 كابل)، من داخل مسكن " أحمد أ ، 40 سنة ، صاحب مكتب تأجير سيارات .
تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الأول على متطلباته الشخصية.
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط مشرفة تمريض عثرت على رضيعة فنسبتها لزوجها في الدرب الأحمر

    ضبط مشرفة تمريض عثرت على رضيعة فنسبتها لزوجها في الدرب الأحمر

    أخبار
  • مباحث السلام: كمين شرطة

    مباحث السلام: كمين شرطة "مزيف" استولى على 505 آلاف جنيه من أمين مخزن

    أخبار
  • كاميرات المراقبة تكشف لغز احتراق مخزن بضائع بباب الشعرية

    كاميرات المراقبة تكشف لغز احتراق مخزن بضائع بباب الشعرية

    أخبار
  • أمن القاهرة: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك

    أمن القاهرة: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك

    أخبار

إعلان

3e8a858b0e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق"

الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق"

عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون

عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون

ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي

ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي

القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج

القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج