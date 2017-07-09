سقوط لص المساكن في الدرب الأحمر

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، عاطل لقيامه بسرقة جهاز كمبيوتر، ومبلغ مالي من مسكن محامي بمنطقة الدرب الأحمر .

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغًا من (حسام.ح، 36 سنة)، محامى، باكتشافه وجود كسر بنافذة الحمام بالشقة سكنه وسرقة حقيبة بداخلها جهاز كمبيوتر "لاب توب" ومبلغ مالي 1000 جنيه، ولم بتهم أو يشتبه في أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، (محمود م، 22 سنة، عاطل)، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1444 لسنة 2015م الخليفة، سرقة مسكن، والمقضي فيها بالحبس شهر.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق ".

بتطوير مناقشته اعترف بسرقة اكسسوارات كمبيوتر عبارة عن ( سى دي روم، برسوسر، 2 كابل)، من داخل مسكن " أحمد أ ، 40 سنة ، صاحب مكتب تأجير سيارات .

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الأول على متطلباته الشخصية.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق .