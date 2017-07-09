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تسجيل 3472 طالبا في الأسبوع الأول لاختبارات القدرات بجامعة أسيوط

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مصراوي Masrawy

تسجيل 3472 طالبا في الأسبوع الأول لاختبارات القدرات بجامعة أسيوط

11:37 ص الأحد 09 يوليو 2017

تسجيل 3472 طالبا في الأسبوع الأول لاختبارات القدرات بجامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، وصول عدد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل الالكتروني لأداء اختبارات القدرات في كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والفنون الجميلة التابعين لجامعة أسيوط وكلية التربية الرياضية بفرع الجامعة بالوادي الجديد، إلى 3472 طالبًا وطالبة مع نهاية الأسبوع الأول من فتح باب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل بدأت في 1/7 /2017 وممتدة حتى 18/7/2017.

وأشار الدكتور عصام زناتي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى الإقبال الكثيف من طلاب الثانوية العامة الراغبين في حجز اختبارات القدرات، في الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها.

وشملت الأعداد المتقدمة تقدم 1503 طلاب للتسجيل لاختبارات كلية التربية الرياضية بأسيوط، بواقع 1126 بنين و377 بنات، و268 لكلية التربية الرياضية بفرع الجامعة بالوادي الجديد، بواقع 217 بنين و51 بنات، كما تقدم 759 طالباَ لاختبارات كلية التربية النوعية بواقع 482 طالبًا بالشعبة الفنية و 277 بشعبة الموسيقى، وتقدم 942 طالبًا لاختبارات كلية الفنون الجميلة بواقع 594 بشعبة فنون و 348 شعبة عمارة.

وأضاف الدكتور عادل أبوالمجد، عميد كلية الحاسبات والمشرف الرئيسي على مكاتب التنسيق أن الجامعة خصصت 3 أماكن للتسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات هذا العام، والتي تضم المكتب الرئيسي والذي يقع بكلية الآداب والمكتب الواقع بالمدينة الجامعة بقطاع (أ) ومكتب ثالث بالوادي الجديد تيسيرًا على الطلاب المتقدمين للتنسيق.

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