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بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا

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مصراوي Masrawy

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا

11:39 ص الأحد 09 يوليو 2017

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا

ماكماستر يقول إن الاتفاق خطوة في طريق الوصول إلى

لندن (بي بي سي)
دخل وقف لإطلاق النار جنوب غربي سوريا حيز التنفيذ، وذلك بمقتضى اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي اتش.ار ماكماستر إن هذه الهدنة أولوية للولايات المتحدة وخطوة مهمة من أجل سلام دائم.

وأوضح ماكماستر في بيان أنه "في منتصف نهار الأحد بالتوقيت المحلي في سوريا، يدخل اتفاق وقف التصعيد جنوب غربي سوريا حيز التنفيذ".

وبحسب السلطات الأردنية، فإن الهدنة تشمل مناطق وافقت عليها القوات الحكومية السورية ومجموعات المعارضة.

وأعلن عن الاتفاق بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين.

وقال ماكماستر إن "إنشاء هذه المناطق له أولوية للولايات المتحدة، ونحن تشجعنا بعد إحراز تقدم ملموس للوصول إلى هذا الاتفاق".

وأكد على أن بلاده "ملتزمة بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية والمساعدة على إنهاء الصراع الدائر في سوريا وتخفيف معاناة السوريين وتمكينهم من العودة إلى ديارهم".

وكان بوتين قد صرح بأن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا جاء "نتيجة تغير في موقف أمريكا تجاه الوضع في سوريا بعد أن أصبح أكثر واقعية".

وتدعم روسيا والولايات المتحدة أطرافا مختلفة في الصراع الدائر في سوريا منذ عام 2011.

هذا المحتوى من

BBC

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