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الرقابة المالية: 5 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر خلال 3 شهور

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الرقابة المالية: 5 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر خلال 3 شهور الرقابة المالية: 5 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر خلال 3 شهور

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قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل متناهي الصغر استمر فى النمو خلال الربع الأول من عام 2017، وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 10.7 % في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتي بلغت بنهايته 4.96 مليار جنيه مقارنة بـ 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

و أظهر التقرير ربع السنوي لنشاط التمويل متناهي الصغر الذى نشرته الهيئة اليوم، زيادة أعداد المستفيدين بواقع 4.3% حتى نهاية شهر مارس حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد 1.8 مليون مستفيد فى بداية العام.

وبين التقرير أنه خلال الربع الأول من العام أن أرصدة التمويل للإناث نسبتها 51.4% و أنهن يمثلن نسبة 69.7% من إجمالي عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.

ولفت "سامي" إلى أن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردى وبلغ نصيبه نحو 73% من إجمالي أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام بينما حقق التمويل الجماعى 27.3%.

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وأشار رئيس الهيئة، أن ضمن الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، جاءت الشركات الأسرع نمواً حيث حققت 24% إرتفاعاً فى أرصدة التمويل و18% زيادة فى أعداد المستفيدين.

وبنهاية الربع الأول من العام بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر نحو 74% من حيث الأرصدة فى مقابل 26% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 82.2% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و17.8% للشركات.

وأوضح سامي أنه بتحليل النشاط وفقاً للغرض من التمويل فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61% والنشاط الخدمى نحو 19% بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13% وأخيراً النشاط الانتاجى والحرفى 8%.

وكشف "سامى" أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 771 تخدم عملائها من خلال 1488 مقر وفرع فى مختلف محافظات الجمهورية.

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