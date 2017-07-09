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أورنج تحصل على قرض 250 مليون دولار وتقبل استقالة وزيرين من مجلس إدارتها

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أورنج تحصل على قرض 250 مليون دولار وتقبل استقالة وزيرين من مجلس إدارتها أورنج تحصل على قرض 250 مليون دولار وتقبل استقالة وزيرين من مجلس إدارتها

التحرير

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حصلت شركة أورنج على قرض تمويلي بقيمة 250 مليون دولار، وذلك بهدف الاستعداد لاطلاق خدمات الجيل الرابع المقرر تقديمها خلال أسابيع قليلة للعملاء.

وحصلت "التحرير" على نص قرارات الجمعية العمومية التي عدتها الشركة ووجهت نسخة منها إلى إدارة البورصة المصرية صباح اليوم، بان أورنج أبرمت عقد تمويلى جديد مع شركة أم تى تليكوم اس سى آر ال، المساهم الرئيسى بالشركة، بشأن الحصول على قرض مساند بقيمة 250 مليون يورو.

 

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ومن المقرر أن يستحق سداد القرض فى 21 ديسمبر لعام 2020، وبمعدل فائدة بلغ 7.7% سنويا، مع تفويض جان مارك جوزيف هاريون، عضو مجلس الإدارة المنتدب بالتوقيع نيابة عن الشركة على العقد.

وبحسب القرارات فقد أعلنت الشركة قولها استقالة كل من المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات الأسبق من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وقبول استقالة أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق من عضوية المجلس، وذلك بالاضافة إلى تعديل صفة برونو ميتلينج ليصبح رئيسًا للمجلس ممثلا عن شركة أم تى تليكوم اس سى آر ال، وتعديل صفة ميشيل جون مارى ليصبح نائبا للرئيس.

تجدر الإشارة إلى توقيع شركة أورنج على تراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع في أكتوبر الماضي، وكذلك تراخيص تقديم خدمات الهاتف الثابت، بقيمة 495 مليون دولار.

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التحرير

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