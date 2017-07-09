«التضامن»: تسليم 1007 منازل ضمن مشروع «سترة»

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شهدت غادة والي ، وزير التضامن الاجتماعي، الاحتفال بإطلاق المرحلة الثانية لمشروع سترة وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليم 1007 منازل، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كل من مؤسستي الوليد بن طلال للإنسانية ومصر الخير.

وأضافت والي، اليوم الأحد، أن مشروع "سترة" يعد من أهم مشروعات إعادة بناء وتطوير منازل الأسر الأشد احتياجا وذلك في إطار توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات.

وشهد الاحتفال الشيخ علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وسمو الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، كما يشارك في الاحتفال عدد من المحافظين وممثلي الجمعيات والجهات الشريكة في التنفيذ والداعمة للمشروع.

وتم تنفيذ مشروع سترة في مرحلته الأولى على مستوى 3 محافظات، هي: بني سويف، والمنيا، وسوهاج، حيث تقدر التكلفة الإجمالية لمنازل المرحلة الأولى أكثر من 120 مليون جنيه.

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ويصل عدد الأسر المستحقة للأثاث والأجهزة في المنزل 911 أسرة، وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتلبية احتياجات 144 أسرة منها في محافظة المنيا من خلال توفير الأثاث والأجهزة المنزلية بتكلفة تجاوزت مليونا و279 ألف جنيه.

وجدير بالذكر أن مشروع سترة يهدف إلى بناء 10 آلاف وحدة سكنية تستهدف تحسين بيئة السكن لعدد 10 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين.

وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية التي يتم إطلاقها اليوم وتوقيع بروتوكول بخصوصها في 8 محافظات، هي: الفيوم والأقصر وقنا وأسوان والدقهلية والجيزة والإسكندرية والوادي الجديد، وذلك خلال 10 سنوات.