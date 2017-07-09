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وزير الشباب: نسبة البطالة في مصر 13%

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وزير الشباب: نسبة البطالة في مصر 13% وزير الشباب: نسبة البطالة في مصر 13%

التحرير

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن حلم كل شاب هو أن يلتحق بوظيفة حكومية، ويحصل على معاش بعد 38 عامًا.

وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الشباب والتوظيف، اليوم الأحد "نسبة السيدات في البطالة أعلى من الشباب وذلك بسبب ظروف الهجرة التي تسمح للشباب بالسفر للعمل في محافظة أخرى، الأمر الذي يصعب على الفتيات فعله، نظرًا لعادات وتقاليد المجتمع".

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وتابع "نسبة البطالة في وفقًا للإحصائيات تتراوح ما بين 12 إلى 13%"، موضحا أن الشباب أصبح يبحث عن نوع معين من الوظائف".

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التحرير

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