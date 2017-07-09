كوريا الجنوبية تدرس استئناف المساعدات الانسانية إلى جارتها الشمالية

سول (د ب أ)

ذكر مصدر بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الاحد أن الوزارة ستدرس استئناف المساعدات الانسانية لكوريا الشمالية عبر منظمات دولية، لكن لم يحدد بعد حجم المساعدات ولا موعد تقديمها، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قد أثار قضية الحاجة لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية، أثناء قمة العشرين.

وكانت الحكومات السابقة، حتى الحكومات المحافظة، تقدم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية عبر المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، إلا أن المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية تم وقفها في يناير الماضي عندما أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة.

وناقشت وزارة الوحدة هذا الموضوع مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وغيرهما من المنظمات الدولية.

لذلك، من المتوقع أن تنظر الحكومة في استئناف المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية في وقت قريب.

وكان الرئيس مون قد قال خلال قمة مجموعة العشرين إنه يجب ألا يتم ربط المساعدات الإنسانية في مجالي الصحة والطب بالوضع السياسي.