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رئيس "إسكان النواب": استمرار العمل خلال العطلة البرلمانية للانتهاء من القوانين المهمة

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مصراوي Masrawy

رئيس "إسكان النواب": استمرار العمل خلال العطلة البرلمانية للانتهاء من القوانين المهمة

11:24 ص الأحد 09 يوليو 2017

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تواصل اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية لاستكمال باقي الأجندة التشريعية الموجودة بمكتب اللجنة والمتضمنة العديد من مشروعات القوانين والموضوعات المهمة والتي لم تتمكن من الانتهاء منها.

وقال والي إن "التصالح في مخالفات البناء"، وتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومشكلات المياه والصرف الصحي، على رأس مشروعات القوانين التي يواصلون العمل للانتهاء منها.

وأضاف "والي"، أن ذلك جاء بناءً على طلب أعضاء اللجنة بأن يستمرون في أعمالها واجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية حتى يتمكنوا من استكمال مناقشة بعض مشروعات القوانين المهمة والمحالة لهم.

ولفت رئيس لجنة الإسكان، إلى أنهم سيستمرون في عملهم بحضور المسئولين والتنفيذين المعنيين للاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم بشأن هذه القوانين لكى يتسنى لهم إعداد تقاريرها بشأنها وتجهيزها للعرض على جلسات مجلس النواب في بداية دور انعقاده الثالث.

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مصراوي Masrawy

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