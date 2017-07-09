أخبار عاجلة

عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون" -
المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"مصر للطيران": انتهاء أخر رحلات موسم العمرة غدًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

" للطيران": انتهاء أخر رحلات موسم العمرة غدًا

11:17 ص الأحد 09 يوليو 2017

كتب- طه عبيد:

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، انتهاء موسم عمرة هذا العام غدا الاثنين.

وقال مسلم، في بيان له الأحد، إن أخر 9 رحلات للشركة تصل غدًا وعلى متنها ٢١٥٠ معتمرًا، لافتًا إلى أن الرحلات شهدت انتظاماً تامًا، من حيث مواعيد السفر والوصول في المطارات المصرية والسعودية، دون تخلف في الحقائب.

وأضاف رئيس الشركة القابضة: "بنهاية الرحلات تكون الشركة نقلت ٢٥٠ ألف معتمر على متن ١٣٨٢ رحلة جوية، على مدار الموسم منذ بدايته في ٢٨ مارس الماضي وحتي ١٠ يوليو الحالي".

من جانبه، صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن الشركة نقلت مايقرب من ٦٥ ألف معتمر على متن ٥١٣ رحلة جوية.

وأضاف عزت: "كل الإمكانيات كانت لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة جو مناسب لهم لأداء مناسك العمرة في سهولة ويسر، وللاستمتاع بهذه الرحلة المباركة"، مؤكدًا أن أسطول الشركة والأطقم الطائرة جاهزة تمامًا لبدء موسم الحج.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصر للطيران: 13 رحلة من الأراضي المقدسة لإعادة 2300 معتمر

    مصر للطيران: 13 رحلة من الأراضي المقدسة لإعادة 2300 معتمر

    أخبار
  • الإثنين.. عودة آخر رحلات العمرة من السعودية

    الإثنين.. عودة آخر رحلات العمرة من

    أخبار
  • مصر للطيران: 17 رحلة لعودة 3100 معتمر من السعودية.. اليوم

    مصر للطيران: 17 رحلة لعودة 3100 معتمر من السعودية.. اليوم

    أخبار
  • مصادر: قائمة الركاب تُعرض على السلطات الأمريكية قبل الإقلاع منذ 11 سبتمبر

    مصادر: قائمة الركاب تُعرض على السلطات الأمريكية قبل الإقلاع منذ 11

    أخبار

إعلان

c4bf3c89b4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة