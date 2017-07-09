"مصر للطيران": انتهاء أخر رحلات موسم العمرة غدًا

كتب- طه عبيد:

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، انتهاء موسم عمرة هذا العام غدا الاثنين.

وقال مسلم، في بيان له الأحد، إن أخر 9 رحلات للشركة تصل غدًا وعلى متنها ٢١٥٠ معتمرًا، لافتًا إلى أن الرحلات شهدت انتظاماً تامًا، من حيث مواعيد السفر والوصول في المطارات المصرية والسعودية، دون تخلف في الحقائب.

وأضاف رئيس الشركة القابضة: "بنهاية الرحلات تكون الشركة نقلت ٢٥٠ ألف معتمر على متن ١٣٨٢ رحلة جوية، على مدار الموسم منذ بدايته في ٢٨ مارس الماضي وحتي ١٠ يوليو الحالي".

من جانبه، صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن الشركة نقلت مايقرب من ٦٥ ألف معتمر على متن ٥١٣ رحلة جوية.

وأضاف عزت: "كل الإمكانيات كانت لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة جو مناسب لهم لأداء مناسك العمرة في سهولة ويسر، وللاستمتاع بهذه الرحلة المباركة"، مؤكدًا أن أسطول الشركة والأطقم الطائرة جاهزة تمامًا لبدء موسم الحج.