المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يرشح 3 مستشارين لخلافة المستشارة رشيدة فتح الله
المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يرشح 3 مستشارين لخلافة المستشارة رشيدة فتح الله
11:15 ص الأحد 09 يوليو 2017
كتب- عمرو علي:
يعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار رشيدة فتح الله اجتماعًا، اليوم الأحد، لترشيح ثلاثة أعضاء من بينهم تمهيداً لاختيار رئيس الجمهورية أحدهم لرئاسة الهيئة عقب إحالة المستشار رشيدة فتح الله للتقاعد في 13 سبتمبر القادم.
يرأس جلسة المجلس الأعلى المستشار رشيدة فتح الله، وعضوية كل من نواب رئيس الهيئة، المستشارين عبد المنعم فرحات الدجوي، ومحاسن كامل لوقا، وسامية عبد الغني المتيم، وفريال حميدة قطب، وسناء عطية متولي، وجلال أحمد الادغم.
ومن المنتظر أن يتم ترشيح كل من أعضاء المجلس الأعلى نواب رئيس الهيئة المستشارون "محاسن كامل وسامية المتيم، وفريال حميدة"، تمهيدًا لإرسالها لرئاسة الجمهورية لتعيين إحداهن رئيساً لهيئة النيابة الادارية.
يذكر ان المستشار عبد المنعم فرحات الدجوي النائب الأول لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى سيحال للتقاعد في 6 أغسطس المقبل.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
النيابة الإدارية تحيل رئيس قطاع الآثار المصرية و3 آخرين للمحاكمة بسبب
-
النيابة الإدارية تنعى شهداء القوات المسلحة.. وتؤكد: الإرهاب لن ينال
-
النيابة الإدارية: تشكيل لجنة لفحص مسابقة تعيين كاتب رابع
-
تعيين المستشار محمد سمير متحدثًا رسمياً للنيابة الإدارية
إعلان
إعلان