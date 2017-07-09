إزالة 234 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

المنيا - ريمون الراوي :

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من رفع وإزالة 234 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 12 فدانًا و2 قيراط و10 أسهم، خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 1 وحتى 7 يوليو الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال المهندس أحمد يوسف عثمان، مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد بمركز مغاغة بمساحة 18 قيراط و18 سهمًا، و59 حالة بمركز بني مزار بمساحة فدان و23 قيراط و6 أسهم، و4 حالات بمركز مطاي بمساحة 8 قيراط و18 سهمًا، و40 حالة بسمالوط بمساحة فدان و5 قيراط و10 أسهم، و5 حالات بمركز المنيا بمساحة 3 قيراط و6 أسهم، و14 حالة في أبوقرقاص بمساحة 22 قيراط و22 سهمًا، و83 حالة بملوي بمساحة 6 أفدنة، و8 قيراط و4 أسهم، و11 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 6 قيراط و10 أسهم، بالإضافة إلى 3 حالات إصلاح زراعي بمساحة قيراط و12 سهمًا.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.