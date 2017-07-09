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مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في سوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في سوهاج

11:20 ص الأحد 09 يوليو 2017

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه تحت عجلات سيارة مجهولة، اليوم الأحد، أثناء عبوره الطريق بناحية أولاد بهيج دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، ونقلت الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "محمد رفعت عبد الله، 10 أعوام"، طالب، ويقيم بناحية أولاد بهيج دائرة المركز، جثة هامدة، في حادث سيارة.

بسؤال والد المتوفي، قرر أنه حال عبور نجله الطريق، اصطدمت به سيارة مجهولة وفرت هاربة، ما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد الكشف الطبي لمفتش الصحة، بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ وهبوط حاد، في الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

كلفت إدارة البحث الجنائي بتحديد وضبط السيارة وقائدها، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1383 إداري المركز لسنة 2017.

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